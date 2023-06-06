3750萬危疾保騙案 兩姊妹提堂

【本報訊】廉政公署早前落案起訴3人，指他們涉串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償。案件涉及10份保單，索償額共約3,750萬元，廉署在上周六（3日）再落案起訴多兩名女子，包括一名女投保人及其胞妹，控告她們串謀詐騙及煽惑他人偽造等共5罪，案件昨於東區裁判法院提訊。兩名女被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至7月17日再訊，期間兩人將收押看管。

兩名被告分別是廖小伊（44歲，設計師），及其妹廖小玲（37歲，自由職業編輯），廖小伊被控兩項串謀詐騙罪，廖小玲則被控3項煽惑他人偽造罪。廖小伊被指於2017年5月在友邦保險（國際）有限公司（友邦保險）購買了一份危疾保單，由保險代理王家強經辦。

涉訛稱患癌 煽惑做假病假紙 控罪指廖小伊於2017年10月至2020年12月期間，涉嫌與王家強及其他人士一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱廖小伊被診斷患上胃癌及卵巢癌，以導致和誘使友邦保險批准其危疾索償申請，並根據其保單向她作出賠償。

廖小玲所涉的控罪則指她涉嫌煽惑王家強製造三份虛假病假紙，意圖誘使其他人士接受為真文件；至於王家強與投保人羅俊傑、以及涉嫌假冒羅接受醫療檢查的梁偉鍵，早前已被控及提訊，其案件則於6月12日在東區裁判法院作提訊日。