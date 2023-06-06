涉刑毀毆鬥 醉街休班警准保

【本報訊】男警於今年1月休班時在深水埗福華街一食肆對出地方涉醉酒鬧事，且涉損壞食肆的玻璃門，該警員及另外4人被捕，該警於事後亦被停職。執法部門經調查及徵詢法律意見後，落案起訴該警「醉酒及行為不檢」及「刑事損壞」共兩罪，案件昨於九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官按辯方申請把案件押後至7月17日再訊，以等待辯方索取文件及提供法律意見。被告續准以1,000元現金保釋。

押後至7‧17再訊 涉案被告簡偉廸（44歲），於控罪書報稱警員。被告被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant 外於醉酒時在公眾地方行為不檢。被告另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

據悉，執法部門於案發當晚約11時20分接獲報案，指在深水埗福華街一食肆對出有人打架。人員接報到場，一名男子及一名女子其後報稱不適，被送往醫院檢查。經進一步調查，人員於2月6日至21日期間拘捕包括簡在內的5名男子（42至44歲），涉嫌「醉酒及行為不檢」、「刑事損壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，簡於案發當日醉酒後毀壞食肆的玻璃門，其後懷疑與另外4名被捕男子及5名男子爭執並打架。案件編號：KCCC 1460/2023