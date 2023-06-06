兩警涉越權查案 稱收指示行事

被控訛稱獲簽發文件 索大廈天眼片 隸屬油尖警區反黑組的一名警署警長和一名警員，涉嫌未獲授權下使用訛稱為警方簽發的信件，以獲取有關傷人案的閉路電視錄像。二人同被控在公職中行為失當罪，他們不認罪，案件昨於觀塘裁判法院開審。控方指被告越權調查傷人案，但表明不會加控欺詐或使用虛假文件罪名。辯方則透露，被告的說法是收到指示行事。

兩名男被告分別是41歲沈志明及35歲楊卓麟，被控於2021年11月18日在九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，故意及蓄意作出可構罪行的失當行為，即在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視錄像。

拒認行為失當罪 控辯雙方承認事實指，2021年11月17日九龍灣發生傷人案，案件先由秀茂坪警區調查，再交東九龍總區重案組接手。翌日下午，重案組到案發現場附近搜證。期間發現沈志明及另一男子曾進入九龍灣宏開道興發冰室，而兩名被告亦曾到啟祥道開達大廈保安室，及港大專業進修學院東九龍分校。同月20日兩名被告先後被捕。

姓段的時任開達大廈保安主管供稱，2021年11月18日下午近4時，兩名穿短袖上衣的被告到保安室，有被告離遠向他出示委任證，自稱駐守秀茂坪警署，說「呢度CCTV影到出面」、「想睇帶」，着他播放前兩晚的片段。片段播出後，有被告就問「我哋想攞帶，有咩手續」，他答要警察證明，有被告就問「呢度咩大廈，幾多號，屬於咩保安公司」。接着，有被告拿出印有警徽的文件，填好資料後就交給段，然後被告就開始複製影像。案件編號：KTCC 1464/2022

大廈保安主管