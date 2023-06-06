減塑嘉年華 廢物變回寶

【本報訊】即棄塑膠氾濫，今年「世界環境日」口號定為「塑戰速決」。有機構聯同企業日前於商場舉辦減廢膠嘉年華，除了提供即時的塑膠回收服務外，亦設置設備，予參加者體驗塑膠「復活」的過程；活動亦有多個環保工作坊，將廢物轉化成寶物；主辦單位期望活動將可持續發展的理念傳遞予新一代。

匡智會與雀巢香港於「2023世界環境日」前夕（3日），在樂富廣場合辦「同心減廢『膠』享樂」嘉年華，以5號PP塑膠為焦點，題材圍繞塑膠回收、重用及升級再造等，市民除了即場參與PP塑膠回收之外，亦透過會場的小型設備，體驗塑膠循環再造的過程，包括破碎、熱熔、壓模。

冀傳遞可持續發展理念 主辦單位指當日大約有500人次參與嘉年華各工作坊，不少為兒童，活動期望可以將可持續發展的理念傳遞予新一代。

匡智會稱該計劃亦探索將塑膠再造成其他用品，包括環保衣架、環保冰袋以及儲物箱，轉廢為材，當中儲物箱更已應用於雀巢香港廠房的日常運作當中，實踐循環經濟。