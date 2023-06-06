屯門食肆碩鼠橫行 客人未埋單即走人

天花排氣喉等開餐 被驅趕亂竄四散 本港鼠患問題嚴重，本報昨日連環接獲市民舉報多區活鼠橫行，令人心悸。當中，有市民昨晨到屯門的商場內，一間經常光顧的食店享用早餐時，赫然發現該處天花的排氣喉上，出現多隻體形龐大的老鼠疑「等食」時亂竄，嚇得包括他在內至少3枱客「未埋單、即走人」。另外，有任職夜更保安的市民則指尖沙咀有後巷每晚都群鼠亂舞「開派對」，直指該處垃圾堆積惹來老鼠覓食，令途人不敢經過該處，促當局加強滅鼠。

「份早餐送到嚟我都冇食，見到隻老鼠跳嚟跳去都即時走人！」市民許先生憶述早上見老鼠在食店天花橫行奇景時猶有餘悸，他形容自己習慣到屯門時代廣場內一家冰室享用早餐，從未發現鼠蹤。惟昨晨甫進該食店，就見到有老鼠隱伏於店內上方的排氣喉，未有郁動，原本食客都不為所動繼續進食，惟有職員竟當着食客面前去驅趕老鼠，「佢一趕啲老鼠就跳，之後就有至少3至4枱食客起身走人！」

食客猶有餘悸 不再光顧 許形容職員行為不智，驅鼠反變趕客，他眼見勢色不對，同時見有兩至三隻碩鼠冒出，並在排氣喉之間亂跳，即使他點的早餐已送到餐桌上，他亦食欲全消，無意享用，並向食店經理示意有老鼠。而經理亦知事態嚴重，向他示意毋須付款都可離開。他指這次目擊老鼠出現後，短期內他也不會再光顧涉事冰室，認為食店有責任保持清潔衞生，絕不能讓客人飽受老鼠驚嚇。

尖沙咀後巷 群鼠開派對 除食店驚現巨鼠外，任職夜更保安員的李先生，昨亦向本報舉報，指尖沙咀赫德道附近一條後巷，凌晨時分有多達7至8隻拳頭般大小的老鼠出沒，這些老鼠在翻弄垃圾及覓食，儼如開派對；他目擊此情況亦不敢走進該後巷，直指該處衞生情況不佳，有人未將垃圾袋包妥，食物氣味吸引老鼠青睞，要求當局加強清潔及滅鼠。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，老鼠在白天及營業中的食店出現較罕見，惟亦非不可能，或因牠們早已熟悉環境，認為地面活動有危險而爬到天花的排氣喉上活動，而在喉管上爬行更是牠們的習性，食店職員若遇上此情況不應亂動驅趕，否則更會令老鼠走動亂爬，嚇煞食客；最理想做法是在喉管上安裝鼠擋防止老鼠攀爬，亦可在店方打烊後，檢查後巷及門邊位置是否有鼠穴，須從源頭打擊。在室內不建議使用老鼠藥，萬一老鼠食用後死在店內，會影響衞生，可考慮使用鼠夾及酒精滅鼠器等，惟最重要的是保持環境衞生，方能避免鼠患。

屯門時代廣場的管理代理人冠威管理有限公司回覆本報查詢指，一向有為商場公共地方安排專業滅蟲/鼠服務，並會定期提醒各租戶注意店內環境衞生及須為店舖安排所需滅蟲/鼠服務；如得悉任何租戶需要協助，將主動聯絡有關租戶以作出跟進。

屯門：老鼠隱伏在排氣喉上，體形龐大，伺機而動。 尖沙咀 ：尖沙咀赫德道附近後巷群鼠出沒，體形如拳頭般大小。 陳澤森