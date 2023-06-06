私隱公署堵漏 審查全港信貸機構

私隱專員公署上周四發表調查報告，涉及未經授權查閱TE信貸資料庫的信貸資料。根據調查所得，個人資料私隱專員鍾麗玲認為TE信貸資料庫的營運商未有採取所有切實可行的步驟，保障其持有的TE信貸資料庫內的個人資料不受未獲准許的或意外的查閱、處理或使用，以及不當保留5萬多宗信貸紀錄超過所需的時間，分別違反了《個人資料（私隱）條例》保障資料第4（1）原則（有關個人資料保安），以及第2（2）原則（有關個人資料的保留期間）的規定，並已經向相關營運商發出執行通知，指示營運商糾正其違反的事項，以及防止同類違反的行為再發生。