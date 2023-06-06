刺警案後煽惑施襲 21歲女還押候判

21歲女被告葉倩敏，報稱學生。她因於2020年9月在社交媒體發文，披露執法人員個人資料，違反禁制令而被控藐視法庭，今年4月被判監禁21日但准緩刑12個月。而被告在本案中，被控於2021年7月2日在港，意圖使警務處警務人員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人士非法及惡意導致上述警務人員身體受嚴重傷害。

案情指，2021年7月1日晚，銅鑼灣崇光百貨外男子梁健輝向執法人員施襲，然後再用刀自插左胸亡。翌日，被告在Telegram群組內稱「其實71 101係殺狗好日子」及「係香港玩M82就好×正」。被告另於Facebook個人帳戶表示「其實無嘢值得我地（哋）喊 其實有野（嘢）值得我地（哋）學」等。被告亦於Instagram個人帳戶公開發文，稱「本人乃恐怖分子」、「支持以最暴力行動 以示革命之心」等。另外，被告曾在Telegram私訊稱「我死之前畀我殺一隻狗」及「我要找埋佢地（哋）死」。案件編號：DCCC 160/2022