油麻地暴動5人囚逾4年

【本報訊】2019年11月18日警方封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖「圍魏救趙」，213名示威者被捕。其中5人不認罪，經審訊後被裁定暴動罪成，昨日在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官指眾被告行為影響公眾安全，考慮到案情及個人背景，判5人入獄4年3個月至4年11個月不等。

官指行為影響公眾安全 5名被告分別是施銘洋（25歲，學生）、陳卓男（24歲，學生）、周家豪（30歲，室內設計師）、洪家穎（27歲，九巴維修員）及黃添樂（28歲，兼職遊樂場顧問及園藝師助理）。他們被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

5人受審時均力陳沒有參與暴動。其中施銘洋供稱當日於旺角中心收舖後，沿路找小食到了碧街，之後受逃走的人影響跑出彌敦道；周家豪供稱沿通往碧街的後巷南下找118隧巴站；洪家穎則說沿通往碧街的後巷往油麻地港鐵站A2出口，打算乘港鐵回家。惟法官不接納他們的解釋，裁定5人暴動罪成，並於昨日判周家豪及洪家穎入獄4年11月，施銘洋判囚4年8個月，黃添樂判囚4年6個月，陳卓男判囚4年3個月。案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022