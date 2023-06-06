區會修例 議員批評欠缺靈活性
【本報訊】政府早前拋出區議會改革草案，而立法會上周已首讀《2023年區議會（修訂）條例草案》，昨進行條例草案逐條審議階段，議員就條例草案中關於「區議會職能」進行討論，認為條例「寫得太死」，令很多問題難以從區議會途徑處理，質疑是否可以「寫闊少少」，又指條例應同時具「靈活性」及「可操作性」。
條例草案中4A列明，區議會的職能包括就影響有關地區的民生、居住環境及有關地區內的人的福祉的地區事務，接受政府諮詢等。身兼九龍城區議員的議員楊永杰詢問，區議員能否涉及條例中未列明的議題，如交通及房屋，甚或爆水渠等，以及區議員可否向政府提供意見。民政及青年事務局局長麥美娟表示，是次修例主要原因是讓區議會回歸《基本法》定位，《基本法》第47條指區議員可涉及當區文化、康樂及環境衞生，而作為區議員可以跟從會議常規，提交文件討論事項，主席會視乎有關議題是否與區內的人的福祉相關。
當局強調不能寬
4A（b）中指區議員需就該區議會的主席指明的議題收集意見，議員吳秋北指出，明白到現在「行政主導」、「區議會主席主導」，但條例的寫法「寫得太死」，會導致政府不諮詢的部分不需要講，建議條例空間可以「寫闊少少」，麥當場表示「要讀一讀《基本法》第97條」，指區議會跟進和監察功能不在97條內，又指議員和市民任何時候都可以看到政府工作有否施行，而議員收到意見也可以隨時反饋政府，強調不能寬。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：