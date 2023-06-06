區會修例 議員批評欠缺靈活性

條例草案中4A列明，區議會的職能包括就影響有關地區的民生、居住環境及有關地區內的人的福祉的地區事務，接受政府諮詢等。身兼九龍城區議員的議員楊永杰詢問，區議員能否涉及條例中未列明的議題，如交通及房屋，甚或爆水渠等，以及區議員可否向政府提供意見。民政及青年事務局局長麥美娟表示，是次修例主要原因是讓區議會回歸《基本法》定位，《基本法》第47條指區議員可涉及當區文化、康樂及環境衞生，而作為區議員可以跟從會議常規，提交文件討論事項，主席會視乎有關議題是否與區內的人的福祉相關。