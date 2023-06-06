修頓辦護理業招聘會 1600職位 月薪可達2.3萬

【本報訊】護老院及殘疾人士院舍長期人手不足，影響服務質素。當局除計劃從內地輸入護理員外，勞工處於本月8至9日在灣仔修頓場館舉行大型招聘會，提供1,600個院舍服務業職位空缺，月薪最高達23,000元。

75%空缺毋須相關經驗 相關職位空缺由大約30間機構提供，涵蓋護理員、訓練導師、物理治療師、職業治療師、社工、護士、幼兒工作員助理、活動幹事、行政助理、廚師等工種。是次招聘會有超過95%職位空缺是全職空缺，大部分月薪介乎14,000至23,000元；而約87%職位空缺的學歷要求為中五或以下，約75%職位空缺毋須相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試。是次招聘會將於上述兩日上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行。