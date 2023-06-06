優化最低工資檢討 次階段諮詢展開

【本報訊】最低工資委員會於昨日展開第二階段諮詢，邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制進一步提供意見。參考收集到的意見，委員會希望在第二階段諮詢更聚焦地聽取公眾及相關組織的意見。第二階段諮詢完結後，委員會將總結及討論收集到的意見，從而向港府提出建議。有商會認為，當局應維持現行最低工資檢討機制。

10月底前交研究報告 《施政報告》中提到，邀請委員會研究如何優化檢討機制，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡，並就此向政府作出建議。行政長官已行使《最低工資條例》（第608章）所賦予的權力，要求委員會進行上述研究，並於今年10月底前向行政長官提交研究報告。第一階段諮詢已於今年4月24日完成。

根據《最低工資條例》，委員會的主要職能是應行政長官的要求，向行政長官會同行政會議就法定最低工資水平作出建議。委員會在執行職能時，須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並要顧及維持香港的經濟發展及競爭力。

香港中華廠商聯合會表示，不贊成就最低工資引入過分頻繁和「機械式」的檢討方式，認為會損害本港營商環境和競爭力，對經濟、社會和民生均造成負面影響。該會促請委員會維持現時行之有效的最低工資檢討機制。