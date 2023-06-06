同工種機場薪金大落後 工會促改善待遇挽人手

【本報訊】近期港府有意為運輸業輸入外勞。有工會表示，若港府擴大輸入外勞，可能會大規模衝擊本地航空業僱員的就業環境和薪酬待遇，更有可能失去本港大批航空業的熟練工人和專才。工會建議資方提升航空業基層崗位基本工資中位數至不少於1.3萬元，而機場內同一工種薪酬應該相比非機場地區高不少於10%，以及發放交通津貼等措施。工會強調，機場補充外勞不應繞過勞工顧問委員會。

機械維修工 月薪相差$6200

香港民用航空事業職工總會主席李永富指，機場裝卸工人的月薪約1.3萬元，其他地區的搬運或倉務員為1.6萬元。他舉例，某機場公司在勞工處網頁以月薪18,880元招聘機械維修工，但在葵涌區的公司則以月薪2.5萬元招聘同類職位，顯然機場崗位的薪酬水平已經與市場合理水平脫節。工會建議機場公司可改善員工薪酬福利待遇。工會認為機場公司應挽留仍在職的員工和吸引新人入行，並向機場員工提供額外的交通津貼，或直接提高薪酬。