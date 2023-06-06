7年樓齡補償代價高昂 市建局倡拓地支援舊區更新

韋志成

【本報訊】現時市區重建局以「同區7年樓齡」補償機制收購舊樓，市建局行政總監韋志成接受報章訪問時表示，同區7年樓齡機制的每呎土地開發成本，比填海貴逾60倍，希望以開發土地作為替代支援舊區更新的其中一個選項。若將7年樓齡補償機制的金錢，投放在土地開發，包括「明日大嶼」交椅洲人工島，再用土地支援舊區更新，並將舊區更新所得收入再投放土地開發，可以形成循環，更具成本效益。

指小撮人補償舊樓業主須反思 韋志成稱繼續採用上述機制，只會抬高重建區內新樓樓價，然後再推高重建賠償款額，認為社會須正視，又指社會是時候反思，由一小撮購買市建局重建住宅物業人士的置業款項，用來補償受重建影響舊樓業主換樓是否合理。但他指出機制存在很多根本問題，是政府和立法會的協議，市建局無法解決，只可以與政府分享建議；又強調任何改變都須諮詢，不止舊區居民，而是整個社會的意見。當初制訂同區7年樓齡補償機制時，不止政府，而是當時整個社會，包括立法會，都沒有深思熟慮，沒有諮詢有意置業的市民。

他強調，任何方案最重要是確保市區更新有充足資源運用，長遠維持市區更新的3個周期發展，不止是談收購補償方案如何計算的問題。