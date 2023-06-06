屋邨扣分加辣 議員質疑執法力度

【本報訊】香港房屋委員會上月通過「屋邨管理扣分制」加辣版，增加涉及環境衞生、公眾安全及嚴重違反租約等9項不當行為的扣分分數。立法會房屋事務委員會昨就討論相關措施，議員質疑當局不加強巡查執法，即使扣分分數加得再多亦於事無補。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝表示，前年公屋租戶違規而被扣分的個案有1,617宗，去年則有1,345宗，當中以在屋邨公共地方吸煙及高空拋物的個案最多。議員李梓敬指過去20年，被房委會扣滿16分或以上共有118戶，當中僅58戶被收回單位，他質疑當局執法力度，而且有不少市民反映投訴無門，形容「無論你加幾多分，若然你唔執行，最後都係冇用」。

議員楊永杰指，在屋邨曾有小童因遊玩而造成過量噪音滋擾，認為房署將「造成噪音滋擾」所扣分數由5分提高至7分仍有所不足，並要求當局交代有何準則處理噪音滋擾。

楊耀輝回應指，現時由住戶被投訴至被扣分有既定程序，管業處職員會先勸喻該單位住戶，當中大部分違規行為經勸說後均已停止。他稱，為更有效實行扣分制，房屋署已成立「特別任務隊」加強偵察部分違規行為，目前成員約有66人。另外，署方亦設立「中央特遣隊」，可以對胡亂吐痰等行為的人士直接發出告票，隊伍數目會從目前的14隊增至21隊。

研「二人一戶」處理噪音 楊又指，生活噪音與機械所發出的噪音有所不同，該署會探討「二人一戶」的方法去處理，二人是指兩名警衞「上門」判斷，一戶則是指該署人員會探訪噪音來源附近的住戶，若有一戶感到滋擾，該署便會採取執法行動。