虎豹別墅導賞團6‧9起免費遊園

周五六日及假期開放 現可網上預約 提起位於大坑半山的虎豹別墅，不少港人第一時間聯想起是萬金油花園裏栩栩如生的「十殿閻羅」浮雕壁畫，惟花園拆卸發展成豪宅，現只餘下一級歷史建築虎豹別墅大宅。虎豹別墅去年底完成活化歷史建築伙伴計劃任務，經古物古蹟辦事處歷時約半年復修主建築，將於本周五（9日）起以導賞形式重新開放予公眾免費參觀，有興趣市民即日起可到相關專頁預約。屆時市民除了在花園可見「十殿閻羅」的圖畫及說明，更可一睹昔日大宅主人奢華居所內部的裝修和傢俬，以至首度公開大宅內的遊戲室。

於1936年建成的虎豹別墅，屹立在大坑半山，其建築風格中西合璧，亦因受到緬甸佛教的影響，室內布滿了與佛教故事相關的浮雕裝飾。2011年有基金會獲得政府第3期活化歷史建築伙伴計劃支持，將虎豹別墅活化成虎豹樂圃，直至去年12月停止營運，別墅亦歸還予政府。

古物古蹟辦事處教育活動組二級助理館長雷詩雅指，經約半年收復了損耗的外牆、室內牆壁剝落的色彩，以及更新展品和增設展板，並且陳列了大宅內現存的原裝傢俬後，將於本周五起以導賞形式重新開放予市民參觀，每節導賞團長約1.5小時。初期導賞團僅逢周五至日及公眾假期（農曆大年初一至三除外）以粵語進行，每日4節，每節名額24人。導賞員會帶領市民參觀別墅的私人花園及大部分室內空間，並介紹其歷史、建築特色和文物價值，昨日就率先舉辦了傳媒導賞團。

首度公開大宅遊戲室 值得注意的是，由於空間所限，導賞團將會由昔日「妹仔」專用通道為起點，通過瓦片水磨石梯才抵達大宅正廳，市民將可見高高懸掛的水晶燈，並見到昔日的「虎豹」琉璃正門，以及老虎琉璃偏門，每一部分均是昔日原有組件。而大廳兩旁飾櫃亦放滿各具意義的紀念擺設。此外，市民透過參加導賞團亦可見到飯廳、浴室連洗手間，以至首度公開公開大宅內的遊戲室布置。

而古蹟辦亦透露，政府目前正檢討活化計劃，未來考慮將虎豹別墅加入第7期活化歷史建築伙伴計劃，並會諮詢保育歷史建築諮詢委員會的意見。