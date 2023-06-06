醫健：成視在人：公屋戶青光眼篩查 名額逾3000

青光眼是導致失明主因之一，由於早期症狀難察覺，不少人發現時已喪失視力。本港至今仍未有青光眼篩查，為此奧比斯與香港大學眼科學系聯合首推「視」不宜遲—青光眼人工智能ROTA篩查計劃，為逾3,000名隨機選擇年滿50歲的香港永久居民公屋住戶提供免費全面眼科檢查服務。

青光眼是一種慢性、退化性視神經病變，會造成視神經逐漸損傷和視野漸漸缺失，最終導致失明。風險因素包括高齡、眼壓上升、家族遺傳以及高度近視或遠視。此外，患有糖尿病、心臟疾病、自身免疫性疾病或經常使用類固醇的人也容易患上繼發性青光眼。

香港大學眼科學系最近有開創性研究，發現72%早期青光眼患者的眼睛在黃斑和視網膜中央區域有軸突纖維損失，即負責中央視力的區域有神經退化。這項研究結果挑戰了傳統認知，即青光眼在早期階段只會損害側視力，而不會影響中央視力。因此，具有青光眼和黃斑點受損的患者需要及時檢測和積極治療。

目前，青光眼難以做大型篩查的原因，是標準的光學相干斷層掃描（OCT）檢測技術仍有機會誤診。港大首創ROTA技術，同樣利用光學掃描，但在診斷青光眼的敏感度可提升30%，有助早期發現並有效地檢測青光眼。奧比斯