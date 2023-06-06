居屯門病漢染退軍症

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。本港於上月28日至本月3日的7天內，新增一宗社區確診個案。截至上周六，本港今年錄得26宗退伍軍人病個案，而2022年及2021年分別有80及69宗。

查找有否出現群組個案 上述的新增個案涉及一名有長期病患的50歲男病人，他居於屯門和田邨和彩樓。該中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

該中心提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。