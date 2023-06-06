涉盜私隱撤他人器官捐贈登記 4男落網

【本報訊】執法部門最近留意到有人懷疑盜用他人資料，於器官捐贈登記系統上作不實申請，經追查後，昨日以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕4名男子（19至47歲）。調查仍然進行中，不排除會有更多人被捕。

調查人員指，近期社會及網上惡意散播跨境器官移植互助機制的虛假消息，聲稱機制與非法器官買賣有所關聯，甚至呼籲別人取消登記。而過去約半年，衞生署亦留意到中央器官捐贈登記名冊的網站出現異常，由去年12月至今年4月，一共錄得5,785個取消申請，當中近半屬於未曾登記但申請退出，或重複取消的無效申請。單計今年2月份，無效取消的比率更高達74%。

執法部門介入調查，發現該些意圖擾亂系統的行徑主要分為3種。第一，盜用他人資料申請取消登記；第二，胡亂使用不同人士的姓名、配以不同身份證號碼，為他人進行取消登記；第3，輸入並非個人資料的訊息，例如粗口等作取消登記。調查相信，疑犯從網上尋找過去曾被「起底」人士或一些已公開之個人資料，並將一個或多個目標人物的中英文姓名及身份證號碼，輸入器官捐贈登記名冊內進行取消，該些不知情而無辜被取消器官捐贈的人，不但有現任或前任官員、立法會議員、藝人，更包括一般市民大眾甚至已逝者。

疑犯包括19歲學生 該部門作出情報分析後，成功鎖定多名疑犯，昨日分別於堅尼地城、旺角及葵涌拘捕4男，檢獲5部手機及3部平板電腦。被捕人士包括19歲學生、22歲室內設計助手及一對分別報稱電子技工和自僱人士的兄弟（45歲及47歲），初步無發現背後有任何組織指使，犯案動機則有待調查。

人員強調，捐贈器官計劃的登記和取消是絕對自願，但別有用心者作出不誠實申請，刻意擾亂和破壞系統是絕對無法容忍。根據醫管局數字，本港有2,973人等候器官移植，惟2020年錄得全港死後捐贈器官的人數，每一百萬人口只有4.7人，顯示情況危急。倘若有人嘗試盜用他人資料進行取消登記，或者肆意散播相關假消息，可能令問題雪上加霜，嚴重剝奪病人獲救及生存的權利。