精神健康熱線接45求助

【本報訊】本港連日發生多宗不幸事件掀起社會不安。截至昨午，醫院管理局精神健康專線累計接獲45宗個案，需由專業醫護人員提供情緒支援。市民如有需要，可致電精神健康專線2466 7350，尋求專業醫護人員協助。

醫管局表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

深水埗今設專車情緒輔導 東華三院芷若園為遭受暴力人士提供一站式的危機介入支援服務，包括24小時熱線、庇護宿舍服務等，如市民正遭受家庭暴力，可致電熱線18281求助；東華三院「友心情」網上電台是香港首個關注精神健康的網上電台，受情緒困擾的市民可致電免費輔導服務6036 7531求助。

東華三院今午另會安排精神健康流動宣傳車至深水埗區，為有需要人士提供精神健康評估、情緒輔導及轉介服務。