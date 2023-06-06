商場斬人案 疑犯還押小欖6‧19再訊

【本報訊】鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生命案，兩名女子死亡，男疑兇當場被捕，被落案控以兩項謀殺罪，昨被押解往觀塘裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，法庭把案件押後至6月19日再訊，以索取精神科醫生報告，了解被告是否適合答辯，期間還押小欖精神病治療中心。

書記朗讀控罪 被告答明白 涉案39歲被告司徒成光，控罪書上報稱無業。他被控於2023年6月2日，在鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓309號舖香港棋院外，謀殺女子方曉彤（26歲）；他另被控於同日，在荷里活廣場3樓310號舖Sanrio Gift Gate外，謀殺女子劉繼禧（22歲）。

據之前傳媒報道，兩名女死者屬密友關係，同住大埔。社會福利署早前表示，已聯絡兩名死者的家人，並會提供一切所需協助。

昨晨8時許，被告由執法部門車輛押抵法庭。庭外有大批執法人員持械戒備，嚴密布防，氣氛甚為緊張。至約9時45分，法庭開庭審理，被告被帶上庭，他穿淺啡色短袖上衣，戴眼鏡和口罩，應訊期間表現平靜，但偶爾深呼吸。被告由當值律師代表，法庭書記朗讀其控罪後，問被告是否明白，被告回答說「明白」。

控方申請把案押後兩星期，以便為被告索取兩份精神科醫生報告，並了解被告是否適合答辯，或有否其他建議。辯方沒有反對押後，也沒有保釋申請。署理主任裁判官鄭紀航聽罷控辯雙方陳詞後，應控方要求，將案押後至6月19日再提訊。候訊期間，被告須還押小欖精神病治療中心。聆訊約10餘分鐘後結束，至昨晨11時許，被告由執法部門車輛押走。案件編號：KTCC 1029/2023