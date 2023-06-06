親母下毒手 街坊震驚心酸

徐先生

【本報訊】3名巴基斯坦裔小姊妹疑遭狠母下毒手焗死，目睹女童送院的街坊坦言感到好驚及心酸。在桂林街擺檔賣袋的徐先生憶述事件稱，首先見執法人員手抱一個約4、5歲女童落街，當時她手腳一動也不動；未幾再有另一名女童被抱落樓，她亦無任何反應，雙手發軟無力垂下，「佢哋面都白晒」，坦言對事件感到「好驚」。徐估計與家庭問題有關，涉事大廈內大多為套房，住客不少是南亞裔人士或新移民。

街坊控訴：基層市民乏支援 賣皮帶的檔主黃先生，同樣亦指看見女童們送院時已失去知覺，當時已相信「救唔番」，坦言「見到真係心都酸埋」，並指「有壓力個個都有壓力㗎啦，唔好攞啲小朋友嚟出氣嘛」，他認為是政府投放資源不足，令低下階層市民缺乏支援，有壓力。另有街坊透露，涉案家庭居於大廈「一劏三」單位的其中一個劏房內，女戶主則為家庭主婦。由於言語不通，街坊稱與她們並不熟落，只有雙方小朋友偶爾會一起玩耍。

居於大廈8樓住戶方小姐指，周日下午3時許曾見過該4母女，她對有鄰居出事感到唔舒服，「咁殘忍嘅事唔驚就假」。方又謂，「近日呢啲案件一單接住一單，今次真係瞓唔着覺，啲小朋友咁細」。另有居於案發單位同層的住戶指，涉案家庭平時「好正常」，偶然見4母女一齊外出，母親較為沉默，但她對女兒很好。對於該慈母親手焗死3名女兒，該住戶大為震驚，又指平日鮮見男人或其他人登門探訪該家庭。