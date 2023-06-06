靠綜援過活 租住劏房近一載

【本報訊】深水埗發生令人心痛的3重倫常謀殺案，被捕的29歲印度裔女疑犯，與巴基斯坦裔丈夫分居約一年，夫婦與3名年幼女兒俱持香港身份證。女疑犯無業，與3名女兒租住面積約200多呎、間有一廳一房的案發劏房約11個月，4母女靠綜援過活。據悉，女疑犯與丈夫沒有聯絡一段時間，案發前亦無聯絡過。兩年前女疑犯誕下細女後情緒不穩，曾接受包括精神科在內的會診。

分居近一年 爭撫養權 女疑犯丈夫的胞姊昨午接報後趕到案發現場助查，然後乘車到明愛醫院了解情況。她抵達醫院後落車即情緒激動，不顧調查人員阻攔，向在場傳媒透露胞弟與女疑犯婚姻情況，指兩人已分居近一年，現時胞弟與母親同住，兩夫妻目前正就3名女兒的撫養權問題等候法院裁決，對有人狠心殺害3名女兒表示難以理解。

社會福利署表示高度關注該宗家庭慘劇，指涉事女子及其3名女兒自去年起接受非政府機構綜合家庭服務中心服務。由於該家庭曾經搬遷，其個案亦轉交至就近其新住所的非政府機構綜合家庭服務中心繼續跟進。事發後，社署社工已即時聯絡該綜合家庭服務中心，亦已聯絡有關家屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。署方亦聯同非政府機構，昨午4時在港鐵深水埗站C2出口外設立流動服務站，社工會為有需要的市民提供支援和服務資訊。社署亦設有24小時電話熱線2343 2255，提供即時電話輔導、支援及轉介服務。

另外，社區組織協會在涉事大廈設辦事處，該會副主任施麗珊稱，大廈有過半數、近50個單位被分間成劏房，除獨居長者及低收入家庭外，部分住戶為少數族裔。社協主動「掃樓」後，當中九成住戶已納入求助個案，但施透露，案發單位經常無人應門或未能接觸，故不清楚個案詳情。她又指不少少數族裔居於深水埗，他們多數因語言等障礙而不懂求助，往往只能透過同鄉的圈子互助，形容他們的隱蔽性較高，若出現經濟、精神等壓力，易發生慘劇。

融樂會總幹事謝永齡表示，除外籍傭工外，本港目前有約4%少數族裔人口。他指出，過去3年的疫情令市民生活百上加斤，少數族裔也更易出現家庭問題，而原先的語言不通、文化差異，亦令他們不願向外界求助。由於現時沒有針對少數族裔的專門服務，他促請當局加強外展及家庭輔導服務，主動識別和介入個案。