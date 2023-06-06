劏房母焗殺3幼女

印度裔女疑兇

早與南亞夫分居 謊稱行兇逃去 居於深水埗劏房的一名九十後印度裔婦人，昨日報案聲稱遭巴裔丈夫持刀襲擊，並殺害了3名年幼女兒，救援人員到場發現該3名女童陷入昏迷，送院後均告死亡。其後執法人員找到涉案巴漢，經調查後不排除有人婚姻觸礁，不想3名女兒由他人照顧，以枕頭將她們焗死後，再嫁禍早已分居及正爭取3女撫養權的丈夫，遂以涉嫌「謀殺」拘捕該名印度裔婦人。據悉女疑犯雖無精神病紀錄，但近日向家人透露「有鬼跟住佢」，人員將循其精神狀況等多方面調查犯案動機。

兇案現場為桂林街115號5樓一單位，昨晨11時01分，一名印度裔婦人報案，聲稱丈夫在寓所內持刀襲擊她，並殺害了3名年幼女兒。執法人員趕到現場時，發現該印度裔婦人在一劏房內，裏面一睡房的木門被鎖上，人員隨即破門進入睡房，赫見3名女童（2、4及5歲）昏迷倒臥床上。救援人員立刻替3人急救，並將其急送明愛醫院搶救，可惜她們均證實死亡。

由於印度裔婦人的巴基斯坦裔丈夫不在現場，人員懷疑他犯案後逃走，屬極度危險人物，遂封鎖現場一段桂林街，分持盾牌及荷槍實彈在區內兜截疑人，氣氛十分緊張。至中午12時許，人員終聯絡到該名30歲巴基斯坦漢，未幾他駕駛貨車趕到現場，隨即被人員帶上案發劏房協助調查，逗留約半小時後離去。與此同時，執法人員、社工及翻譯等也趕至醫院跟進事件，印度裔婦人則在現場助查。

犯案後致電母親稱「殺咗人」 人員經向印度裔婦人盤問後，相信因第三者介入令其婚姻觸礁，夫妻已經分居，有人疑不想3名女兒由他人照顧，於是狠心殺害她們後，再報案訛稱丈夫犯案，繼而誤導人員調查其丈夫。有人在犯案後，曾致電位於元朗錦田的母親表示「殺咗人」，其母遂叫細仔於早上10時57分報案，指懷疑胞姊病發，且有暴力傾向，擔心上址3名小朋友出事，結果發生了無法挽回的倫常悲劇。人員經調查後，以涉嫌「謀殺」罪拘捕該名29歲印度裔婦人，其後她被黑布蒙頭帶走。

個案曾有社工跟進 去年終止 執法人員表示，3名女童身上無傷痕，現場也未見有利器及藥物，當中5歲大女及4歲次女，據悉在附近南昌街一幼稚園就讀，上學及放學均由母親接送，2歲的孻女則仍未讀書。案發前鄰居無聽到嘈吵聲，相信當時現場沒有其他人。經初步調查和檢驗，估計3名女童送院前已死去一至兩小時，相信她們昨早遭人以枕頭焗死，涉案枕頭上留下血漬，當中一名女童的嘴及鼻亦染血，惟3女童的確實死因有待驗屍確定。另外，人員見到女疑犯時，她精神狀態穩定，沒有大吵大鬧，無論以前及現在她都沒有接受精神治療紀錄。而其家庭個案有社工跟進，惟已於去年底再無人跟進，該家庭以前並無家庭暴力紀錄。

疑犯近日指被鬼跟 自言自語 據了解，女疑犯家人最近一、兩日留意到她表現異常，例如會自言自語，以及向家人聲稱「有鬼跟住佢」。雖然女疑犯沒有精神病紀錄，但會循其精神狀態方面作深入調查。今次是繼元朗繼子以電鋸殺害繼母，以及鑽石山荷里活廣場兩名同性女密友被斬殺後，17日內本港發生的第3宗謀殺案，失去6條寶貴生命，引起市民關注。

巴裔丈夫 3名遭焗死的年幼小姊妹。 仵工將女童遺體舁送殮房。（劉子文攝） 女疑犯與其中一名女兒合照。 女疑犯巴裔丈夫胞姊（右）到場了解情況。 社工及翻譯等趕到醫院協助。（蘇偉明攝） 案發的桂林街大廈。（張開裕攝） 深水埗港鐵站外設立社工諮詢站。（文健雄攝）