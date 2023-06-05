搶人才眼光要闊 同競爭何需要慄

本屆政府念念不忘嘅係「搶人才」，幾乎連發開口夢都狂呼：我要搶人才！果然係「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」，回歸以來從未如此「求才若渴」！咁又難怪，上年度有逾3,700名公務員劈炮，創回歸以來新高！作為全港最大僱主，唔變招「搶人才」分分鐘令服務質素下降，影響一向標榜嘅「良政善治」，是以從今年起接納大學3年級或將升讀3年級嘅學生投考所有需要學位嘅公務員職位，意味有意成為公務員嘅大學生，只須通過連串考核，不必等到畢業就可攞到政府聘書。

「搶」人才下，「大學生」嘅身份和榮耀又返晒嚟，實在可喜可賀！有青年機構近月針對應屆文憑試畢業生進行調查，以了解佢哋對留港就業及未來在港發展前景，以至如何吸引非本港考生繼續留港發展嘅關注，以增加本港嘅職場「新血」。機構表示，喺上月18至23日期間，成功訪問咗367名應屆文憑試畢業生，了解佢哋對人才及勞工短缺、人才外流、放寬人才來港升學、定居和工作限制嘅意見。

此外，調查同時了解文憑試畢業生赴大灣區實習及工作嘅意願，呢次研究旨在探討文憑試畢業生對人才流動嘅觀感，從而支持主辦機構開展「以實證研究為基礎」嘅生涯規劃輔導服務。結果顯示，逾六成受訪者認同應放寬境外人士來港升學、居留和工作限制，以紓緩現時本港人才和勞工短缺嘅狀況，認為現屆文憑試畢業生並不擔心來自境外學生嘅競爭。呢個發現展示本地文憑試畢業生嘅自信，毋須擔心被「爭飯碗」，十分可喜。

至於喺未來就業發展方面，調查發現有七成受訪者會優先選擇打工，兩成將考慮創業；另亦發現逾七成人會選擇留港發展，不足三成有打算畢業後到大灣區工作。機構指出，政府近年推出「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵香港同大灣區有業務嘅公司，按照香港法例並以不低於月薪18,000港元，來聘請本地大專畢業生並在內地工作，惟仍有七成七嘅受訪者對此表示不感興趣。此外，只有不足三成受訪者打算畢業後優先考慮投考公務員。可見畢業生依然愛留港工作，相信只要香港嘅生活節奏冇咁緊張，房價唔好貴到年輕人完全負擔唔起，畀佢哋睇到留港工作係有希望「創業興家」，政府不必「搶」，人才自會留港發展，至於是否投考公務員，人各有志，還要看政府宣傳嘅本領。

時移世易，中港兩地人才大可以互相交流，替補不足，機構指持非香港身份證嘅考生近年有增長，惟仍佔整體考生不足1%，而本港生普遍不擔心與內地生競爭，考評局有責任鼓勵內地生投考並參與「聯招」和「非聯招」，重視建立「內地港生人才庫」，令佢哋主動回流本港發展。只要眼光夠闊，不囿於「固有優勢」，人才不搶自來！