電子支票如虛設 智慧城市夢幻滅

科技日新月異，發展步伐急促，稍一不慎，領先可以瞬間變成落後，甚至被淘汰。近年來港府大力宣揚要推動創科發展，又說要把香港構建一個世界級智慧城市，一度讓人翹首以盼。然而隨着時間過去，市民沒看到半點成果，許多曾被寄予希望的新科技，因港府推動不力，最終「雷聲大、雨點小」，更逐漸被人遺忘。7年前以「創新‧從此不一樣」為口號推出的電子支票，便是其中一分子。

電子支票於2015年12月推出，是傳統紙本支票的電子對應本，簽署、發票、傳送及入票均經電子方式進行，其優點除了環保之外，還包括可隨時隨地簽發、毋須親身交票及存票、減少冒簽和遺失支票簿風險等。惟優點多，不代表可以普及。根據香港銀行同業結算的成交量統計數據顯示，在2020年至2023年4月期間，電子支票的每月結算量維持於3萬至4萬筆左右；單單計算去年，平均每月結算的電子支票更只有約3.2萬張，相比起其他方式，不但遠較自動轉帳為低，亦只是轉數快的千分之一，甚至只有傳統紙本支票的0.6%，可謂少得可憐。

電子支票可說是紙本支票的進階版，何以市民寧願繼續使用紙本支票，也不嘗試新科技呢？主因正是港府推廣不足。紙本支票多年來行之有效，市民早已習慣；欲讓市民改變，港府理應以身作則，帶頭使用。然而，即使市民可用電子支票繳付政府帳單，惟當政府簽發支票時，仍以紙本支票為主。例如稅務局在2019-20至2021-22的3年度間，發出的逾198萬張退稅支票，就清一色全為紙本。須知道，全港目前累計超過130萬人註冊了「稅務易」帳戶並提供了電郵地址，港府若以電郵把退稅的電子支票傳送予納稅人，不是更省時方便嗎？

更諷刺的是，即使電子支票推出多年，至今仍有不少市民未曾簽發或接收過電子支票，甚至有受訪市民坦言，從未聽說有電子支票服務。除了向市民宣傳不足外，當局也未有積極拉攏或推動銀行提供電子支票發票服務。本報記者翻查發現，在電子支票剛推出初期，全港共9間香港銀行參與，惟經歷多年發展後，目前也僅10間銀行提供服務，較初期只多了一間，甚至有發鈔銀行至今仍不提供電子支票簽發服務。業界未全面支持，市民也不清不楚，難怪電子支票的發展瀕臨「夭折」。

事已至此，追悔無用。如今，愈來愈多更新穎、更快捷方便的電子支付方式面世，重新推廣電子支票早已不切實際。不過，當局理應審視電子支票失敗的經歷，從中吸取教訓，避免重蹈覆轍。尤其是電子支付種類雖多，使用者不在少數，但不少市民只是「貪新鮮」，距離真正意義上的普及，還是差得太遠。從領取消費券時，愈來愈多人選用八達通，可見一斑。港府倘若對此不聞不問，香港只會原地踏步，「構建世界級智慧城市」，最終也只會淪為口號。