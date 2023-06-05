龍七公：強制舉報虐兒 四方合作護兒

虐兒零容忍，舉報莫遲疑！每個兒童均有權受到保護，不受任何形式的傷害和剝削，但虐兒案卻仍時有發生，更因受虐兒童的自我保護能力弱、表達能力差，並多與施虐者關係密切，以致不懂甚至不敢向外求助求救，需要依靠旁觀者介入。政府計劃修例，將經常接觸兒童的23類受規管專業人士列為強制舉報者，冀其提高警惕，及早發現並作出「有質素的舉報」。然而，護兒工作，舉報只是一環，還需強化與預防、支援和復原的四方合作。

守護兒童是文明的底線、社會的共識，而立法強制舉報虐兒更是社會文明進步的標誌，現時全球至少70個國家或地區把強制舉報虐兒個案列為法定責任。原因之一是虐兒個案從來不是「石頭爆出嚟」，一切前因後果都是有目共睹、有迹可尋，惟因有些身邊人或知情者無知無感無覺無擔當，未能主動救援，及早予以揭發制止，終致釀成人間慘劇。在香港，政府提出的立法草案，踏出了正確而重要的一步，體現了社會和相關專業人士的應盡之責。

釐清權責 消除疑慮 作為防止兒童受到進一步傷害的重要舉措，香港早已就虐兒個案設有若干通報機制，而新法例旨在將舉報虐兒的責任強制化和刑事化，既責成兒童工作者和相關專業人士運用其專業知識，履行其專業責任，促進早期介入和作出「有質素的舉報」，保障兒童的最佳利益，並向公眾傳達不容虐兒的訊息。因此，對於有關強制舉報的立法建議，完全值得肯定和支持。須強調，被列作強制舉報者的專業範疇多達23類，彼此的專業背景和工作形式各自不同，與兒童的接觸機會差距亦大，因而在新例落實執行前，需先釐清各方持份者的權責，制訂執行細則和量刑指引，整理對被虐迹象的真偽和嚴重性的辨識判別，並安排足夠的講解培訓，以便消除業界疑慮，協助業界適應和拿捏。

其實舉報只是對已發生的虐兒行為的救火式回應，要守護兒童，先要從源頭防虐開始，通過與強制舉報者相關的23類專業協調合作，建立一套完善的高風險家庭篩選系統和支援機制，主動挖掘目標群組，通過教育醫療社福等行政體系和關愛隊的社區支援，明確識別、即時支援和長遠預防虐兒事件在同一家庭重演。更通過「懲」與「教」，令虐兒家長返回原生家庭，重回家長角色，重建和諧家庭。至於那些被虐迹象不明顯、施虐者沒有前科的隱蔽高危個案，親友和鄰居的角色便很重要，政府和區議會應加強社區管理和組織聯繫，及早拆除危機引信。

大範圍的強制舉報往往會令舉報個案大增，但因人手增幅追不上而令等候處理的時間延長，部分個案因而失去轉介處理的最佳時刻，最終令整個安全網出現鬆動。就此，必須及早配置足夠的人手和個案分流機制，並要增加緊急宿位，確保虐兒個案得到適切處理。