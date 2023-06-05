笑看天下：與中國對話要畀誠意

中美關係短期內不會變好，只會更加緊張。年度「香格里拉對話」喺新加坡舉行，美國防長奧斯汀批評中國不願參與軍事危機管理，並指即使在晚宴與中國防長李尚福禮貌握手一次，不代表實質接觸。

係人都睇到，當前形勢係美國急於同中國對話，奧斯汀主動向李尚福打招呼，李尚福自然禮貌上也要伸手一握，然而這絕非「萬人叢中一握手，使我衣袖三年香」，反而因台灣問題更加劍拔弩張。奧斯汀強調，美國不尋求衝突或對抗，但不會在欺凌和脅迫面前退縮，特別是在台灣海峽。

奧斯汀嘅表態，令中方大為反感！中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將，直指美國一系列錯誤言行，冇為兩軍溝通交流創造條件；近年來，美國動輒派遣先進戰機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施航行自由行動，並帶來更多安全風險及更大危機隱患。景建峰重申台灣問題容不得任何妥協退讓，強調解放軍「全時待戰，隨時能戰」！

山姆大叔講一套做一套，大家見慣見熟，呢頭指「不會在欺凌和脅迫面前退縮」，嗰頭中美兩軍對話接觸陷入僵局之際，美國及加拿大派出軍艦聯合巡航台海，擺明挑機！事實上，美國對中國嘅脅迫卻是時時刻刻展現，南韓、日本、菲律賓亦倒向美國；美國俄亥俄級戰略核潛艇進駐南韓；北約要喺日本設立辦事處。凡此種種，都令人看到以美國為首封鎖打壓中國嘅聯盟已然形成！阿哥，制裁又唔解除，處處劍指中國，會談又有乜意義？

美國亦知中國不可欺，它估計中國現有1,300多枚彈道導彈可打擊亞太地區目標，其中250多枚遠達美國關島，而中國嘅高超音速導彈難以攔截！老美要與中國對話，畀啲誠意啦，否則只會自討沒趣！