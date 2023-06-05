冰鑑春秋：從科索沃烏克蘭看台灣

科索沃北部爆發流血衝突，30名北約維和部隊受傷，北約與過去向來支持科索沃獨立的美國同聲譴責，卻將矛頭指向科索沃，美國甚至將科索沃逐出以美國為首的歐洲軍事演習，並警告科索沃加入北約的希望已岌岌可危。

危機來自科索沃強行在北部塞爾維亞族多數的地區舉辦選舉，在塞族抵制下，導致投票率只有3.5%，而科索沃用軍警強行護送當選的阿爾巴尼亞族市長上任，不承認獨立宣言的塞族群起反抗，衝突於是爆發。在北約與美國已經為了俄烏戰爭焦頭爛額的時刻，科索沃政府的舉動無疑是為歐洲添亂，所以美國與北約立刻對科索沃採取嚴厲措施，避免北約左支右絀。然而，這看似合理的舉動，卻不禁讓人想起，俄烏戰爭不也是因為同樣的理由爆發的嗎？

目前被俄羅斯宣布兼併的烏東地區，其實與科索沃北部類似，本就傾向俄國，但烏克蘭政府不但沒有讓當地民眾「自決」回歸俄國，反而堅持這是烏克蘭領土，甚至結合亞速營等極端組織對當地進行控制，從而引起俄國不滿。這早已埋下的火藥，加上烏克蘭積極尋求加入北約以對抗俄羅斯的引信，戰爭於焉爆發。

為甚麼狀況類似，美國的反應卻截然不同？理由在於，讓烏克蘭招惹俄羅斯引發戰爭，完全符合美國壓制俄羅斯、拖垮歐盟的大戰略，而科索沃此時爆發動亂對美國沒有任何好處，反倒會影響烏克蘭戰局，美國自然不會任由科索沃亂搞下去。

同樣的，美國希望拿台灣當作誘餌，不斷去刺激招惹大陸，只要大陸上當，那麼就可以聯合全世界想辦法壓制甚至拖垮中國。但是這一切必須由美國按照自己的最佳時機發動，小弟如果暴衝亂闖，老大就只能給予當頭棒喝了。