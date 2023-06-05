激濁揚清：為入北約 慘成棋子

烏克蘭總統澤連斯基近日頻出口術，催促北約成員國須就是否接納烏國加入聯盟作出明確決定，惟未幾他又指俄烏戰事一日不結束，烏國也不太可能成為北約成員國。他這番話既說對了也說錯了，因為不管有沒有戰事，美國對烏國這枚棋子的打算，只有戲子才傻傻看不懂。

老美以烏耗俄這樣一台戲碼絕非一時三刻的心血來潮，若要俄羅斯跌入陷阱，烏克蘭就必須得不到北約成員國的身份，否則北約第5條賦予的集體自衞權立即令老美與北約自相矛盾，觀眾必定𠝹櫈。正如美國外交政策專家米高曼德爾巴在分析美國外交政策如何失敗的著作中說：「由於俄羅斯對北約東擴的敵意深重，北約擔心會觸發與俄衝突，不敢邀請與俄領土毗鄰的幾個國家入會。」他特別點名提到烏克蘭。

烏克蘭早在2008年已申請加入北約，但一直被拒；2021年布魯塞爾峰會，北約再度重申2008年的立場，並繼續哄騙着說「烏克蘭總有一天會成為北約成員國」，這跟拋出「歐洲國家想要加入北約，需要滿足3個主要標準，其中之一是必須展現出對民主、個人自由和支持法治的承諾」一樣，根本是北約幕後話事人在玩拖字訣，務求拖出2014年俄方兼併克里米亞半島事件、2022年俄對烏採取特別軍事行動等，足以分裂歐洲與俄羅斯之口實，因此「戰至最後一個烏克蘭人」如能玩下去，又豈容集體自衞權打亂算盤？

美媒曾指：「美國對烏克蘭加入北約一直不冷不熱。」美國前國家政策顧問、有「冷戰之父」之稱的喬治•凱南說過：「北約東擴將是整個後冷戰時期美國外交政策最致命的錯誤。」但目前的華府缺乏這種識見，他們只是在揣摩俄方會否將戰事升級與軍援燒銀紙之痛間賊佬試沙煲而已。