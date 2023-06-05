筆下風雲：美國又想阻人發達

美國要遏止中國科技崛起，對華為施以種種禁令，但華為愈挫愈勇，至今仍然好端端的。馬來西亞正推出第二個5G網絡計劃，外媒指華為不斷游說馬國政府，爭取成為有關計劃的基礎設施供應商。馬國當局表明，政府不會與任何供應商簽訂合同，但交由電訊商自由決定是否與中國合作。

自由市場，各施各法，包括透過自身實力、服務質素、折扣優惠等手段來取悅客戶，正常不過，華為即使向馬來西亞當局進行游說，並沒有甚麼大不了。西方企業若有這個本事，亦大可堂而皇之加入競爭。但美西方就是知道，論5G技術的成熟程度，以及服務質素、價格等各方面，都無法同中國華為對撼，於是再次祭出旁門左道手段阻人發達。

歐盟及美國駐馬來西亞大使今年4月曾致函馬國政府，對華為可能參與5G網絡計劃「表達關切」，並暗示「可能影響外國投資」。又指出美國及一些歐洲國家已將華為列入黑名單，認為華為與中國政府有潛在關係，可能對國家安全構成風險。真箇是欲加之罪，何患無詞。所謂安全風險，美國從來無法提出任何證據，反而單是美國的「臉書」，就經常洩露或侵犯用戶私隱，遭歐盟巨額罰款也非第一次。至於全球最大的監聽竊密大國，美國敢認第二，更是無人敢認第一。美國不僅對敵對國家進行監聽，就連盟友一樣監聽，而且動輒透過滲透、顛覆等手段威脅別國安全，連北約成員國土耳其也身受其害。

馬來西亞前總理馬哈蒂爾早前指出，我們想同中國友好相處，但美國總是到處同人講：「請對抗中國」，不少人對此已經感到不耐煩。說到底，美國以至整個西方世界，以正途手段已無法跟中國競爭，於是不斷使橫手，但東盟國家對這一套愈來愈不接受。