龍吟虎嘯：山姆大叔心裏不爽

中國和新加坡都是華人社會，都以中華文化歷史傳統為根、為思考方式，待人接物，溝通交流，解決問題。在國際外交和政治上，新加坡長期和美國西方交好，在中國和美國之間很會周旋。

今次在新加坡第20屆「香格里拉對話」會前，鬧出了中方拒絕中美兩國防長會晤的風波，而中星兩國防長則在會上舉行了會談，簽署了「中星國防部關於建立直通保密電話通訊線路的諒解備忘錄」。為了隆重其事，擴大影響，新加坡國防部長黃永宏為中國國防部長李尚福舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊，李尚福還參訪了新加坡陸軍多任務訓練中心。中星兩國防長的溝通交流成果，看在山姆大叔眼裏恐怕不能無感，心裏不爽。

中星兩國只是在上世紀60年代冷戰時期，受地緣政治左右有些不諧；受美國防範「共產主義在亞洲擴張」的戰略要求，新加坡加入了美國西方的反共營壘。上世紀70年代初，美國時任總統尼克遜破冰訪華，新加坡的「開國總理」李光耀立刻看出了箇中的端倪，很快調整對華政策。從此，同種同文的中星兩國愈走愈近，相互理解各自的切身利益，交流溝通解決問題。非常有效的是，雙方都不令其他國際因素特別是美國因素、台灣因素影響中星關係；雙方都能準確掌握分寸，「致廣大而盡精微，極高明而道中庸」，凡事互惠互利，恰到好處，盡得中華文化智慧精華。

然而，中美關係是學不來這些的，主要原因在於美國是帝國主義國家，是霸權至上國家，是資本瘋狂擴張、要吸血全人類的國家，是盎格魯撒克遜宗教信仰極具排他性、強迫性的國家，是為了自身利益可以不擇手段、成心欺詐、極其強盜無賴流氓打壓他者的國家。對這樣的國家，我們只能針鋒相對，舉起獵槍。事實證明，中國只有對豺狼舉起了獵槍，豺狼才會害怕，才會假意對話交流。然而，它們還是會露出滿口獠牙利齒，隨時猛撲上來。