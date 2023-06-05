坦言集：歐美矛盾

外界關心的是烏克蘭戰爭的勝負，可是按照當前形勢，戰場上難有勝負。即使北約公開出兵助烏，俄羅斯亦會擴大戰爭的投入，再展衞國戰爭的精神。美國及北約軍隊可攻入俄境，甚至轟炸莫斯科，但這只會引發核戰，俄羅斯不會戰敗投降。戰爭不是拖成第三次世界大戰（實質如前兩次，根本還是歐洲大戰），便是把俄羅斯與歐洲打成糜爛，美國亦可能躲避不過戰火的蔓延。俄羅斯不同於德國、意大利，只在歐洲爭雄，大戰一起，必然攻擊美國，這也是對付美國最有效的戰略。

在歐洲政局裏，除了無知的選民和別有用心的投機政客，特別是瘋狂的綠黨和環保極端分子外，都從戰爭一開始，便思考怎樣結局，怎樣讓俄羅斯有安全保證來消除歐俄被美國挑撥的矛盾。除非把俄羅斯滅國，分拆成多個由西方操控的小國，否則俄羅斯民族以及其強悍的民族歷史文化，不會屈服於西方（美國與西歐）的武力下，戰爭不易完結，動亂還會持續。歐盟已內訌，不可能東擴吞併俄羅斯，結局是歐洲整體擴大，吞併東歐、南斯拉夫與蘇聯，卻變成動亂之域，可能幾十年、上百年都難以恢復冷戰時蘇聯與西歐分立的政治與社會穩定、經濟發展。美國會施以援手，抑或是趁火打劫，一如20世紀的大部分時間？

歐洲有識之士因此要考慮烏戰之後俄羅斯的國家安全，後者的重要性比起烏克蘭的政治前途更關乎歐洲的命運。無論俄羅斯在烏戰中是勝是敗，這個課題都不能迴避，由此而必然使歐盟與美國出現矛盾。美國樂見歐盟衰落，這也應是烏戰中美國的兩個目標之一。美國是用分而治之的策略來分解蘇聯東歐南斯拉夫，對付歐盟，除了挾持它出戰外，亦是要把歐盟政治分拆，把歐洲的利益分而奪之。因此烏戰要打，要打到歐俄同樣消耗和破壞殆盡，沒法對美國抗拒。

假若烏克蘭反攻失敗，俄羅斯堅守不退，也打退美國與烏克蘭合謀對俄國境內以至莫斯科的偷襲，歐盟必然不願烏戰在美國的把持下繼續打下去，政治協商便是必然的歐洲倡議，與中國及國際的和議勢力合流，對抗美、烏的好戰。若俄羅斯敗退，也必然死守俄境，包括克里米亞，歐盟也必然與俄和談，避免核戰爆發。無論烏戰勝敗，歐盟必然求和談停戰，但美國會同意嗎？美歐矛盾將會惡化。