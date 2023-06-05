政情：尚海龍戴AI視障鏡 看樂齡科技發展

依家人工智能（AI）科技發展如火如荼，可以令市民生活同工作更方便，然而社會上有聲音話弱勢社群根本無法真正享用科技嘅便利。無論係銀髮族或殘障人士日常生活都會遇到一啲困難。本港有近20萬視障人士，涉及文字閱讀嘅場景都好唔方便，譬如睇餐牌、價錢牌、食物過期日同私人信件等。議員尚海龍日前訪問咗一間人工智能初創企業，了解科技可以點樣令視障人士同銀髮族生活更便利。

識別文字用喇叭讀出 視障人士Tim展示咗點樣用AI眼鏡，一款看似普通嘅眼鏡，其實暗藏玄機。只見佢將文字擺到眼鏡前，對住紙按下拍一張相，AI即刻識別文字，用喇叭喺耳邊讀出。充滿電可以續航兩至3小時，對於視障人士嚟講都夠用一整日喇！都有智能App可幫到佢哋用智能電話，但係搵巴士站係一大痛點，企業代表話之後都會開發導航功能，帶領視障人士去指定地點。

呢啲產品亦有機會方便到老人家。本港老齡化嚴重，但社會各界有聲音指摘政府投入、推廣樂齡科技唔夠，甚至有啲長者覺得產品太貴，難以負擔。

企業代表蕭博士直言研發嘅資金來源困難，社會對殘障人士困境認知不足，呼籲多了解佢哋嘅痛點，支持佢哋多使用深入的智能科技。尚海龍親身試戴AI眼鏡後，話政府愈嚟愈關注樂齡科技發展，認為應加大力度投資，創造出一個新的市場，讓商界有更多發展空間去開發新產品，令長者同其他弱勢群體可以利用科技提升生活質素。