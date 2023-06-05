政情：農場點蟲蟲 實現廚餘循環再用

究竟係咩特別日子，張欣宇送「花」畀洪雯呢？點解洪雯一啲反應都冇呢？話說張欣宇日前喺Facebook貼文同上載咗張相，佢口中嘅「花」其實係一大袋植物，洪雯仲話畀蚊狂咬添！

佢哋搞邊科？原來佢哋連同北區區議會主席羅庭德，去咗區內一間生物科技嘅廚餘處理農場，難怪洪雯話除咗件外套冇耐，手臂就已經留咗幾十個蚊子包嘞！

話時話，本港每日產生3,400公噸廚餘，相當於2,000萬個蘋果嘅重量喎。政府一路都推廣源頭減廢，但張欣宇喺農場時了解到，本港每日嘅處理能力僅250公噸，剩下超過80%嘅廚餘就統統送去堆填區。

黑水虻食飯菜渣變家禽飼料 即係廚餘循環再用做得唔好喇！張欣宇話喺農場見識到原來小小嘅昆蟲都可以用喺環保喎。事關農場已通過飼養黑水虻實現廚餘循環再用，不論係菜渣、果渣、剩飯，小小嘅黑水虻幼蟲都會照單全收，食到肥嘟嘟嘅幼蟲含有優質嘅嘅蛋白質，可以用嚟做魚、雞鴨等家禽嘅飼料，亦都係雀鳥、守宮等嘅最愛嘅食物。

佢話當長大蛻變為會飛嘅成蟲後，蛹殼含有大量優質物質，甚至可以用嚟做化妝品原料添！同時，有機資源物經過黑水虻食後，殘留落嚟嘅剩餘物質都可作為極佳嘅天然農地改良肥料，改善土壤酸化問題，咁樣嘅運作模式實現咗廚餘循環再用。

外界一直批評政府環保做得唔好，而過去喺科研嘅投資少，依家就話要做創科中心，梗係要追落後喇！

睇過呢個農場之後，張欣宇認為本地創新企業充滿前景，又話下一步就係要擴大規模同進一步提升成本效益，仲話會推動政府加大創新科技嘅投入，兼且要提供更具針對性嘅政策支持。

政府話要幫助年輕人解決「四業」問題，呢個農場正正係由年輕人搞嘅。洪雯就感嘆環保業嘅不易，又稱讚年輕創業者嘅熱情同謀略，佢呼籲政府推動經濟結構轉型，多啲關心青年創業，鼓勵年輕人投身到創科產業、新型工業、綠色產業中去。