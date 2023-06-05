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搭𨋢伸狼爪 賤男被捕
【本報訊】執法部門於上周六（3日）晚上10時半接獲報案，指一名23歲女子在沙田大圍美田路一部升降機內遭人非禮。人員到場經初步調查，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓蘇（52歲）男子，並將他帶走扣查。
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