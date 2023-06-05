鐵騎搶路閘巴士 引爆罵戰

【本報訊】近日天口㷫易焫着，連巴士司機亦不例外。有網民上周六（3日）在社交平台分享一段影片，只見一輛前往荔枝角的6號線雙層九巴在晚間停靠在路邊，而車長則大步衝向錄片的電單車鐵騎士，並伸手疑搶鏡頭但不果，兩人隨後互相呼喝，而錄片者更多次揚言會報案。而從片中兩人對話推斷，鐵騎靠邊時懷疑硬切入巴士前路而引起衝突，至於事發地點則疑似位於長沙灣發祥街。

鐵騎士拍片 車長搶鏡頭不果 根據該段約10秒的影片，巴士司機剛一隻腳落地，拍片者便一句「嚟啊」挑釁對方，而巴士司機則大喝一聲「點啊，吓？」並衝前伸手疑似強奪鏡頭，畫面一度搖晃，未幾錄片鐵騎士疑掙脫後便道「錄影住㗎，報警呀」，又稱「人哋（鐵騎士）都行X咗，你唔使咁X樣呀，幾X危險啊，你咪X走啊」，影片至此便告完結，後續發展則未可知。

不過片段卻引來大量網民留言認為涉事巴士司機態度粗暴「炒得」，亦有人則認為該名鐵騎士亦難辭其咎。此外，疑似有目擊者指「頭先喺街睇到巴士佬追住外賣仔跑，聽路人講話外賣仔閘巴士佬」，並標註位於發祥街；另有留言表示事發時間為上周五晚上，巴士司機停車後落車並跑至車尾方向大叫，其後車上乘客落車，「佢哋（乘客）表情似發生咗啲事，好驚慌咁」。