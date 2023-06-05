街市大戰揸下體 賣菜姐：別無他計

肉搏買餸男 遭打傷鼻眼 香港生活壓力大易生拗撬，網上自前日起流傳兩段影片，攝下元朗大橋街市一名菜檔阿姐，疑因發泡膠箱碰撞問題與另一男子起爭執，雙方互相挑釁後，順手以發泡膠箱、蔬菜等為武器又擲又打，其中男子更3度發火推跌阿姐。阿姐雖為女流，但「心狠手辣」不落下風，看準機會伸手牢抓男子的短褲近私處位置，大喝一聲「揸你春袋！」技壓全場。據悉，涉事阿姐在街市賣菜近一甲子，今次是首次與顧客毆鬥，她指自己捱打受欺，迫不得已下才施「撩陰爪」還擊，拚個兩敗俱傷。

發泡膠箱碰撞起爭端 根據片段顯示，事發於上月9日傍晚約6時半，當時菜檔阿姐正在整理一批發泡膠箱，過程中不慎有發泡膠蓋掉落，並碰到一名穿白T恤短褲的男子。白衫男疑感不滿，先後起腳踢開發泡膠箱，其後不滿阿姐繼續搬箱放在自己身後，又再爆粗指摘及出腳怒踢。阿姐見狀怒從心起，用肩膀推撞男子並不斷挑釁道「打我啊」，白衫男聞言被「撻着」，立即出手三度推跌對方，但阿姐屢敗屢戰，爬起繼續與男子纏鬥，混戰中更各自取起發泡膠箱、攤檔蔬菜等互相揮打。

當阿姐第3度被推跌在地時，突然使出一招「撩陰爪」，緊捉對方兩腿間一部分短褲，男子疑要害在人手，不斷大叫「放手」，惟阿姐緊抓不放，多次怒叫「揸你春袋！X你老母」。另一角度的影片攝下後續情況，顯示阿姐左手捉住白衫男褲襠，趁其嘗試擺脫爪功時重新站起，惟與對方對調位置後遭推向牆邊。多番衝撞後，阿姐終於「鬆爪」，再次取起蔬菜掉向男子，而白衫男經受「男人最痛」仍不甘示弱，挾着怒氣埋身出手，不過因角度問題未能清楚見到戰況。

執法部門表示，當日曾經接獲報案，指一名姓廖（68歲）女菜販與一名年約40歲的男子於上述街市發生爭執，其中女事主聲稱因地滑跌倒，但拒絕接受協助及治療，涉事男子則不知去向。涉事阿姐在昨日就事件開腔，指自己在大橋街市賣菜57年，今次是首度與顧客大打出手，手無寸鐵下才「出陰招」，她指情況是迫不得已，自己亦被對方打傷眼鼻，事後已無大礙。