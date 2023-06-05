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貨Van遇查 揭司機停牌駕駛
黃大仙：涉案司機駕駛的輕型貨車。
【本報訊】執法人員於昨晨約11時，在東九龍區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查可疑車輛。期間在龍翔道近黃大仙中心一帶，截停一輛形迹可疑的輕型貨車。經初步調查後，以涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕車上姓包（37歲）男司機，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向執法部門報到。
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