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外賣單車捱撞 南亞漢捲電車底

電車撞倒南亞漢。（陳嘉順攝） 電車撞倒南亞漢。（陳嘉順攝）
電車撞倒南亞漢。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨晚近9時，一輛電車沿西環堅彌地城海旁東行，於堅尼地城游泳池對開，意外撞倒一輛由歌連臣街駛至的單車，單車上南亞外賣漢人仰車翻被捲入車底，途人見狀報案。消防接報到場將南亞漢救出，幸他當時清醒，由救護車送院檢查。
南亞漢獲救送院。南亞漢獲救送院。
南亞漢獲救送院。
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