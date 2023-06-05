外賣單車捱撞 南亞漢捲電車底

【本報訊】昨晚近9時，一輛電車沿西環堅彌地城海旁東行，於堅尼地城游泳池對開，意外撞倒一輛由歌連臣街駛至的單車，單車上南亞外賣漢人仰車翻被捲入車底，途人見狀報案。消防接報到場將南亞漢救出，幸他當時清醒，由救護車送院檢查。