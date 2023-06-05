休班警醉鬧食肆 與9漢混戰

【本報訊】休班警又醉酒鬧事，擾亂治安「乞人憎」！今年1月27日晚上11時20分，執法部門接獲市民報案，派員前往深水埗福華街一食肆對出處理打架案件，並在現場發現兩名報稱不適的男女，將他們送往明愛醫院檢查。該部門經進一步調查後，2月6日至21日拘捕5名男子（42至44歲），涉嫌「醉酒後在公眾地方行為不檢」、「刑事毀壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，其中一名姓簡（44歲）男子當日醉酒後毀壞食肆的玻璃門，並懷疑與9名男子爭執打鬥，當中包括另外4名被捕人士。

另涉毀壞玻璃門 簡男為一名休班警務人員，現已被停職。人員經調查及徵詢法律意見後，已落案起訴他一項「醉酒後在公眾地方行為不檢」及一項「刑事毀壞」罪，案件將於今晨在九龍城法院提堂。

休班警過去不時涉及類似罪行。今年1月8日凌晨時分，一名57歲男子於柴灣小西灣道28號一巴士站被另一男子用手襲擊，執法部門跟進調查後，至3月31日拘捕一名48歲休班男警，他被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件4月6日在東區法院提堂。去年10月30日，上水新成路4號有店舖的閉路電視懷疑遭人破壞，涉案45歲男子同樣為一名休班警員，結果被起訴一項「刑事毀壞」罪。同月15日，一名29歲休班男警因故於屯門鄉事會路一巴士站與4名男女互毆，他其後涉嫌「普通襲擊」被捕。