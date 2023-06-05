司機涉醉酒駕駛 3日揭2宗

【本報訊】澳門治安每況愈下。上月29日晚上，澳門執法人員在當地孫逸仙大馬路截查一輛輕型汽車，發現男司機身帶酒氣，經酒精呼氣測試，結果為1.80克/升，涉醉酒駕駛。涉案男司機聲稱當晚於附近用膳期間曾飲用含酒精的飲品。涉案男司機為澳門居民，50多歲，因涉嫌觸犯《道路交通法》第90條「醉酒駕駛或受麻醉品或精神科物質影響下駕駛」罪，被送交偵辦。

鐵騎失控人車倒地

另外，同月31日凌晨，執法人員於巴素打爾古街，目睹一名男子駕駛電單車至路口時失控人車倒地。上前了解時發現司機身帶酒氣，經酒精呼氣測試，結果為2.17克/升，屬醉酒駕駛。涉案男電單車司機聲稱於事發前在施拿地馬路一間食店用餐，曾飲用含酒精的飲品，其後駕車駛至上址路口時，因不勝酒力，失去平衡導致人車倒地。涉案男司機為澳門居民，年約60歲，涉嫌觸犯《道路交通法》第90條「醉酒駕駛或受麻醉品或精神科物質影響下駕駛」罪，被送交偵辦。另外，由於他駕駛電單車時未能調節車速引致意外，涉違反《道路交通法》第30條「一般原則」第一款被檢控。