誤信做任務換性服務 好色男破財逾9萬

澳門治安不靖 騙案頻仍 血汗錢冇剩 澳門治安不靖，騙案頻生，升斗市民痛失血汗錢，欲哭無淚。澳門有一名30多歲男外勞疑墮招嫖短訊騙局，被騙去8.3萬元人民幣，折合約9.1萬港元。澳門執法部門前日表示正跟進案件，暫未有人被捕。案情指，事主上月中旬凌晨收到電話短訊後，誤信做任務成為會員便可享用性服務，結果被騙去錢財，事後報案處理。

另外，一名40多歲的澳門女子經網上看到招聘廣告，有意應徵參加刷單，對方表示只需關注一個「微信公眾號」便能賺錢，事主跟從指示後收到300多元人民幣的報酬。其後，對方又游說她到一購物平台兼職刷單活動賺取佣金，聲稱她墊支1,000元人民幣後取回1,200元人民幣。

女子刷單痛失9萬人民幣 成功賺佣的事主遂再「加碼」充值5,000元人民幣，「客服」卻指其操作錯誤，要再次轉帳才可收回上述款項。她不虞有詐，按指示轉帳共8.5萬元人民幣，惟依然未能提款，且對方再着她轉帳9萬元人民幣。事主此時才懷疑墮入騙局，拒絕轉帳兼要求退款，「客服」便失聯。事主向澳門執法部門求助。

網購盲盒玩具被盜卡資料 除了貪字得個貧，網上購物隨時被盜個人資料，蒙受損失。一名澳門女子購買盲盒玩具時，疑被盜用信用卡資料。案情指，事主於網上購買4個被人放售的盲盒玩具，登入連結填寫信用卡資料及驗證碼付款。及後，事主欲再在另一網站購物，惟信用卡餘額不足，向銀行查詢才悉被人刷卡消費逾8,700澳門元，疑被盜刷信用卡，遂報案求助。