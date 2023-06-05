新制公務員欠吸引 不足三成青年欲投身

紀律部隊少人吼 降資格亦無意投考 公務員一直被認為是「鐵飯碗」，無被「炒魷」的話可以做到退休，惟早前政府改革公務員制度，訂立工作表現關鍵績效指標（KPI）及推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，在新制下，「鐵飯碗」吸引力不再。有青年機構上月針對應屆文憑試畢業生進行調查，有七成受訪者表示會優先選擇打工，但只有不足三成人有意投考公務員。此外，逾六成受訪者認同應放寬境外人士來港升學、居留和工作限制，以紓緩本港人才和勞工短缺狀況。

機構「青年新世界」在上月18日至23日期間，成功訪問了367名應屆文憑試考生，透過應屆文憑試畢業生的角度，了解他們對人才及勞工短缺、人才外流、放寬人才來港升學、定居和工作限制的意見，同時亦了解文憑試畢業生赴大灣區實習及工作的意願。機構指，是次研究旨在探討文憑試畢業生對人才流動的觀感，從而支持機構開展「以實證研究為基礎」的生涯規劃輔導服務。

大灣區就業 近八成人無感 結果顯示，逾六成受訪者認同應放寬境外人士來港升學、居留和工作限制，以紓緩現時本港人才和勞工短缺的狀況，反映現屆文憑試畢業生並不擔心來自境外學生的競爭。在未來就業發展方面，調查發現七成受訪者會優先選擇打工，兩成將考慮創業。然而，一直被喻為「鐵飯碗」的公務員，卻僅有兩成七受訪青年有意投考；就算近月有紀律部隊降低了投考資格，表示有意投考的卻連一成都無，哪怕是內地出生的受訪青年，亦只有分別有近半及約兩成表示有意優先投考公務員及紀律部隊。

機構又指出，政府近年推出「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵香港及大灣區有業務的公司，按照香港法例並以不低於月薪18,000元，來聘請本地大專畢業生在內地工作，有七成七的受訪者對此表示不感興趣。

機構指雖然持非香港身份證的考生近年有增長，惟仍佔整體考生不足1%，面對調查中普遍本港考生不擔心與內地考生競爭，認為考評局有責任向學校、考生及家長說明，有關吸引及便利境外考生措施對本地考生評級和升學的影響；並呼籲盡快公布「內地考場」實施細節、預計考生數目及相關考生計劃參與「聯招」和「非聯招」考生的比例。另一方面，近年本地學生到內地升學有持續升溫趨勢，而機構指去年已提出港府應重視建立「內地港生人才庫」，鼓勵內地港生回流本港，成為本港重要的人才儲備。