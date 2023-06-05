棚工疑中暑不治 遺屬恐難索償

【本報訊】港府早前制訂工作暑熱警告，但措施無助酷熱下工業傷亡事故發生。前日香港中文大學一名六旬搭棚工，於黃色工作暑熱警告生效期間疑中暑不適，昏迷送院不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日表示，死者具體死因有待解剖報告。她解釋，以往涉及工作期間暈倒不治的個案，除非有明顯中暑病徵，否則大部分會歸類為個人疾病引起。而因中暑、過勞引發隱性疾病，由於較難判定為工傷，故難追討賠償。

團體稱較難判定工傷

至於勞工處上月中推出的《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，蕭倩文指勞工界均反映作用不大，一方面僱主未必跟足指引；工友或因未能突然暫停工作，或擔心歇息過後要再額外用個人時間趕工，而不選擇休息，她建議政府檢討措施。而檢視工業死亡個案方面，她認為當局應考慮炎熱下的工作環境、溫度等因素。