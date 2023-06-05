新田建科技城 環團憂毀雀鳥棲息地

【本報訊】港府2021年公布《北部都會區發展策略》時提出發展新田科技城，聲稱着重發展創科產業，惟自上月公布相關的發展大綱圖，即引起來自各方的批評及關注，不但約有90公頃魚塘將要填平，惹來當區養漁業的關注；有本港觀鳥組織更指發展區內的「濕地保育區」有一級重點保護野生動物青頭潛鴨及禾花雀，擔心科技城項目破壞后海灣生態系統的完整性。政府方面承認，新田科技城工程對生態影響的環評要待今年第3季才完成。

填平90公頃魚塘惹關注 發展局於上月18日公布佔地達627公頃的新田科技城發展規模及當中的分區土地用途，除直接批地模式惹起公眾質疑跳過既定程序，發展範圍亦大過上屆政府的公布，更有濕地及魚塘受影響，當中受影響魚塘面積達90公頃。香港觀鳥會早前就表示，發展區直接影響新田及三寶樹極高生態價值的濕地生境，包括內裏「瀕危」黑臉琵鷺、「極度瀕危」青頭潛鴨及黃胸鵐（即禾花雀）等，均為國家一級重點保護野生動物；亦指新田一帶魚塘本具極高生態價值，擔心科技城項目破壞后海灣生態系統的完整，並連帶影響其他生態走廊。

而早前發展局曾指會於6月初展開為期兩個月的公眾參與活動，收集意見後或會修訂建議發展大綱圖。發展局指，新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，將與深圳產生協同效應。然而受制於新田科技城東面和南面都是山巒，政府建議在盡可能不影響雀鳥棲息地及飛行廊道下，向靠近內陸一帶的魚塘擴展發展用地，以完善新田科技城的規劃布局。另土拓署計劃將於今年第3季根據受影響範圍進行環評研究，當中包括評估新田科技城工程帶來的生態影響和制訂緩解措施。

發展局又指，就新田科技城的土地用途建議，該局即將在本月初展開為期兩個月的公眾參與活動，屆時會作出公布和啟動有關網站，而公眾參與活動將包括巡迴展覽和向相關持份者等舉行簡報會，詳情將上載有關網站。