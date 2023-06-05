警惕外圍風險 港府促要有底線思維

【本報訊】現時全球經濟發展具不明朗因素及充滿挑戰，財金官員指須繼續注意外圍的風險和變數，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。而本港今年2至4月失業率已下降至3%，是自2019年第3季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。