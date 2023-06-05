警惕外圍風險 港府促要有底線思維
【本報訊】現時全球經濟發展具不明朗因素及充滿挑戰，財金官員指須繼續注意外圍的風險和變數，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。而本港今年2至4月失業率已下降至3%，是自2019年第3季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。
樓市見反彈 股市續疲弱
財金官員指出，市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。在住宅物業市場方面，隨着本地經濟復甦，交投活動和住宅售價均見反彈，今年首4個月住宅物業交投量回升至每月平均約4,600宗水平，較去年同期大增逾60%。整體住宅售價和租金指數今年首四個月與去年12月底比較，分別回升5.8%和1.5%。
至於本港股市近月表現疲弱，截至上周五恒指收市較去年底低約4%，今年首4個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。展望下半年，他指需要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰，國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現。
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