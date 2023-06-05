$2000消費券 下月中發放 今起可轉會

支付工具只可更改一次 6‧27截止 港府將於下月16日發放今年第二期電子消費券，金額為兩千元。一如去年發放安排，次期消費券容許市民選擇轉換另一電子支付工具一次。有意「轉會」或新合資格人士可由今日至本月27日期間，透過上網或到臨時服務中心辦理登記。

本港正在踏上復常之路，財金官員昨日發表網誌，指消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中為鞏固本港經濟復甦重要組合。撐住本地消費，是當局短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一。他指，最近走在街上，不少市民都提及消費券提升了他們的購物意欲，讓他們消費時願意「手鬆些」。

沿用舊工具毋須申請 該官員表示，第二期消費券將在下個月中發放，選擇繼續沿用現有支付工具收券的合資格市民，毋須辦理任何手續。但有意轉換支付工具或是新合資格人士，則需要在今天至本月27日期間，透過上網或到臨時服務中心辦理登記。

根據消費券計劃網站，有意「轉會」的市民，可在計劃的登記期內，透過消費券計劃網站內的電子登記平台或親臨任何一間臨時服務中心，在職員協助下透過電子登記平台遞交申請。有關市民會在遞交申請後約一至兩星期收到其申請結果的短訊通知，在一般情況下，市民只可以更改其登記紀錄一次，已成功更改有關登記紀錄後再遞交的更改申請將被視為重覆申請，不會獲進一步處理。每個儲值支付工具帳戶亦只可在2023年消費券計劃下登記一次。

該財金官員又指，消費券的發放為市場注入約330億元的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。事實上，今年4月份本地消費零售銷售貨值增加至近350億元水平，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約90%水平。

港接待能力尚待恢復 他又指，雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到新冠疫情前的約50%，但隨着航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。市民就業情況和收入水平改善也有助支持本地需求、刺激經濟增長。