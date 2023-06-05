血腥陰霾未了 商戶生意大跌7成

【本報訊】恐怖血案震驚全港，社會人心仍未平復，事發的荷里活廣場看似事物依舊，卻四處瀰漫不安氣氛，昨日人流明顯較平常稀少，有靠近兇案現場的商戶大跌近七成生意。不少善心市民繼續到場哀悼死者，有人前往獻花、心意卡和擺放心經字句，亦有團體高唱聖詩及祈禱，用各種方法表達心意，祝願二人早日安息。

鄭先生是其中一名親來悼念的市民，他坦言不認識兩名死者，但希望透過行動紀念她們及支持其家人，認為兩個家庭痛失女兒，父母必定承受巨大悲痛。而他的女兒看過相關報道後，情緒亦受到影響，需要自己傾談開解。

市民憂加深標籤 促政府拆彈 鄭先生續指，社會不應該「污名化」標籤精神病人，相信背後家庭壓力極大，擔心別人的奇異目光，尤其是今次事件發生後，更不願意讓他人知道家中有精神病患者，結果造成炸彈潛伏。他建議政府應該給予更多幫助，設法紓緩情況，最理想是讓他們知道精神疾病只是普通問題，情況等同視力差要戴眼鏡，只要願意看醫生及服藥，便可以逐漸康復及保持穩定；另一方面，醫護社工可以主動出擊，了解患者是否保持服藥、最近有無奇異行為等資訊，只要願意詢問、鼓勵他們不要隱瞞，相信能夠處理更多問題。「整個社會都覺得需要正視（精神病患問題），呢個時候係一個機會做多少少。」

荷里活廣場一名商舖男職員，昨日放假特意偕母重返現場，為死者拜祭致意「求個安心」。其母親憶述兒子於事發當晚回家時臉色發青，直至現在仍然心情忐忑，而她得悉兇案後亦受困擾，晚上無法安眠。