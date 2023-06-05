鄰居：疑兇單位常傳怪叫聲 暫控兩謀殺罪今提堂

【本報訊】兩名女子上周五在鑽石山荷里活廣場逛街時，無辜捱斬慘死陌生人刀下，事件引起極大回響。39歲姓司徒疑兇昨被執法部門暫控兩項謀殺罪，案件今日上午在觀塘裁判法院提堂。本報記者昨走訪疑兇位於慈雲山公屋寓所，單位內一名男子開門，惟發現記者身影後，隨即一言不發將門關上。有同層鄰居指，該單位不時傳出失常大叫聲，早前更曾有執法人員上門處理糾紛。

母：初聞愛女死訊 以為詐騙 另一方面，22歲女死者劉繼禧的寓所門外點起白蠟燭悼念，其家人無再回應事件。劉母早前向傳媒表示，當日收到通知還以為是詐騙，確認消息後立即趕往醫院，坦言難以接受事件。劉母續指，繼禧有一名讀初中的妹妹，原定周六與家人慶祝妹妹生日，可惜事與願違。對於事發時不少熱心人士挺身相救，劉母認為他們都盡了一己之力，縱然無法逆轉結果，仍然對此感激萬分。

據悉，劉及案中26歲死者方曉彤數月前於酒吧相識，兩個月發展為密友，一齊搬入大埔龍尾村一村屋與友人同住，二人相處非常甜蜜，不時在社交網站大晒合照。

有龍尾村村民表示，村內今年2月揭發名媛蔡天鳳被肢解碎屍案，如今再有住客遇害，令人不寒而慄，惶惶指該村「認真邪」，竟在短短4個月內牽涉兩宗轟動全港的謀殺案。