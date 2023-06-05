精神健康服務不足 促分流覆診紓困局

程志剛

隨機斬人敲響喪鐘 資源 人手 不敷應用 鑽石山荷里活廣場日前發生駭人謀殺案釀兩死，初步調查指疑兇有精神病紀錄，事件引起大眾關注精神健康問題。有社會學系學者指出，本港精神健康服務存有不足，建議政府增撥資源及人手改善制度，並為服務設置分流，縮短患者輪候覆診的時間。至於當局跟進嚴重精神病患者的個案經理人手比例仍未達標，有團體擔心醫護流失致未能追上服務需求。

香港大學社會工作及社會行政學系教授林一星昨日表示，本港雖有精神健康服務，惟慘劇揭示現有服務存有不足，若現行制度下不增撥資源及人手，或難以解決問題。他認為當局需重新檢視有關服務，包括加入分流制度，在地區康健中心加入精神健康服務，由基層健康家庭醫生為輕度至中度患者提供支援。患思覺失調等較嚴重的病人，則交予精神科專科醫生集中治療。

專家倡培訓社工直接支援 本港現時有約1,000名精神科醫生或臨床心理學家，惟林一星指出，要為全港市民服務，工作量極大，難以應付社會需求，而短時間內亦較難重新訓練大量精神科醫生和臨床心理學家。他建議當局參考外國做法，透過現有的人力資源分擔支援工作。他舉例指，全港現時有約17,000名活躍註冊社工，相信部分人可以再進行培訓，直接為精神健康患者提供支援，並可加強輔導員的訓練，協助處理抑鬱、面對壓力問題等個案。

一個案經理照顧41病人 另外，翻查政府2017年發表的《精神健康服務檢討報告》，當局目標最遲於去年，將個案經理與嚴重精神病患者的比例由1比50，降至1比40。惟今年4月比例仍未達標，約為1比41，每名個案經理平均仍要照顧約40至50名病人。心理健康會總幹事程志剛指出，個案經理一般由精神科護士擔任，但人手流失的同時病人數目增加，以致未能達標，擔心隨着病人數目上升，人手未能追上需求。

議員林素蔚則建議當局增撥資源改善公私營精神健康服務，包括專科門診、住院配額、輔導支援等，以及定期進行大型的「全港性精神健康普查」。

林一星 鑽石山荷里活廣場日前發生駭人謀殺案。